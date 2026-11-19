De nieuwe premium economy krijgt 28 stoelen in een 2-3-2-opstelling. Passagiers krijgen onder meer extra beenruimte, een verstelbare voetsteun en een uitgebreidere maaltijdservice.

Ook business class wordt volledig vernieuwd. De tien toestellen krijgen elk 28 suites in een 1-2-1-opstelling, met directe toegang tot het gangpad en schuifdeuren voor extra privacy.

In economy worden eveneens nieuwe stoelen geïnstalleerd. Alle drie de reisklassen krijgen 4K-schermen, bluetooth en USB-C-aansluitingen. Daarnaast biedt Aer Lingus gratis wifi via Starlink aan.

De eerste vernieuwde A330 zal worden ingezet op vluchten EI104 en EI105 tussen Dublin en New York JFK. Naarmate meer toestellen worden aangepast, volgen andere Noord-Amerikaanse bestemmingen. Een einddatum voor de volledige cabinevernieuwing werd niet vermeld.