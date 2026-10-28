Air Congo neemt tweede B787 in ontvangst van Mongoolse MIAT

Air Congo heeft vandaag een tweede B787-9 in ontvangst genomen op de luchthaven van Kinshasa. Het toestel, een van de twee B787-9's van MIAT, werd vandaag overgevlogen van Ulaanbaatar naar Kinshasa. Het is voorlopig onduidelijk of de B787 die Air Congo momenteel van Ethiopian Airlines gebruikt, dat een minderheidsbelang heeft in Air Congo, zal worden vervangen door deze Dreamliner van MIAT. Het toestel zal in elk geval wel worden ingezet op vluchten naar Brussel.

"We hebben een B787-9 Dreamliner in ontvangst genomen. Het is een widebodyvliegtuig met 290 zitplaatsen, verdeeld over drie reisklassen: businessclass, premium economy en economy. Het toestel zal worden ingezet op Europese routes, met name naar Brussel en Parijs, en op andere bestemmingen van Air Congo die binnenkort operationeel worden", verklaarde Weldegeorgis Mesfin vandaag in Kinshasa, algemeen directeur van Air Congo. Mogelijk komen er dus binnenkort nieuwe bestemmingen van Air Congo bij, die door de B787 zullen worden uitgevoerd.

Het toestel dat vandaag vanuit Mongolië is overgevlogen de B787-9 met registratie EI-MGL. Dat toestel is geconfigureerd voor 30 passagiers in business en 262 in economy. Vorige winter leende MIAT het toestel nog uit aan Gulf Air uit Bahrein en werd dit toestel in maart terug overgevlogen naar Mongolië.

Voor de eigen operaties deze winter gebruikt MIAT haar enige overblijvende B787 op routes naar Frankfurt en Seoul. In piekwinter is er ook een wekelijkse rotatie naar Bangkok.