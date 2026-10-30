Air Congo zet B787 van MIAT vanaf morgen in op route naar Brussel

De B787-9, met registratie EI-MGL, werd eerder deze week overgevlogen van Mongolië naar Kinshasa. Volgens vliegtuigmakelaar Chapman Freeborn wordt het toestel vanaf 31 oktober ingezet door Air Congo. Dat betekent dat het toestel vanaf morgen te zien zal zijn op de vluchten van Kinshasa naar Parijs via Brussel en daarbij de B787 die momenteel wordt gehuurd van Ethiopian vervangt.

Het toestel beschikt over 292 zitplaatsen verdeeld over 30 in business, 36 in premium economy en 226 in economy. Dat zijn 22 zitplaatsen meer dan de B787-8 die momenteel door Ethiopian Airlines voor Air Congo wordt ingezet.

Over de duur van de lease is niet gecommuniceerd.