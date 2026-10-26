Air France-KLM beboet door VS om vluchten boven Irak

KLM krijgt een boete van 320.000 dollar voor meer dan honderd vluchten tussen januari 2022 en mei 2025. Air France moet 105.000 dollar betalen voor meer dan dertig vluchten tussen april 2022 en november 2025.

De FAA verbiedt Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen om boven Irak onder 32.000 voet te vliegen vanwege veiligheidsrisico's. Deze beperking geldt ook voor buitenlandse maatschappijen wanneer een Amerikaanse maatschappij, in dit geval Delta, een codeshare-vluchtnummer op dezelfde vlucht heeft staan.

Volgens Air France en KLM waren de betrokken vluchten oorspronkelijk boven FL320 gepland, maar was dat door instructies van de luchtverkeersleiding niet altijd mogelijk.

Het DOT benadrukt dat de boetes niet worden opgelegd omdat de piloten instructies van de luchtverkeersleiding opvolgden, maar omdat beide maatschappijen na herhaalde voorvallen hun routes hadden moeten aanpassen of het codeshare-vluchtnummer van Delta hadden moeten verwijderen.

Air France en KLM hebben ingestemd met een schikking. Van het totale boetebedrag moet 265.000 dollar binnen zestig dagen worden betaald. De resterende 160.000 dollar wordt alleen opeisbaar bij een nieuwe overtreding van de opgelegde voorwaarden binnen een jaar.