American Airlines verwacht verlieslatend jaar door stijging brandstofkosten

American Airlines realiseerde in het derde kwartaal een omzet van 16,3 miljard dollar (+19,3 procent), een vijfde meer tegenover vorig jaar maar toch boekte de maatschappij deze zomer een nettoverlies van 269 miljoen dollar. Vorige zomer bedroeg het verlies nog 114 miljoen dollar maar sloot de maatschappij het jaar wel positief af.

Dat zal dit jaar anders zijn. Voor heel 2026 verwacht American Airlines nu een verlies te moeten noteren. Oorzaak is de stijging van de brandstofkosten. Afgelopen zomer moest de maatschappij 67,5 procent meer uitgeven aan brandstof dan het jaar ervoor. Daartegenover stond maar een capaciteitsgroei van zo'n 4 procent.

Ook voor het laatste kwartaal verwacht de maatschappij een verdere stijging van de brandstofkosten. American Airlines rekent op een gemiddelde prijs van 4,70 dollar per gallon, bijna het dubbele van wat de maatschappij een jaar eerder betaalde. Dat komt neer op nog eens 2,8 miljard dollar aan hogere brandstofkosten tegenover dezelfde periode in 2025.

Door de hogere kosten heeft American Airlines haar jaarverwachting naar beneden bijgesteld. Bij het laatste vooruitzicht kon het nog winst of verlies worden voor 2026, maar nu al is de maatschappij zeker dat ze een verlies zal moeten noteren. American gaat omgerekend (de maatschappij geeft het verwachte verlies per aandeel) momenteel uit van een aangepast nettoverlies tussen de 660 miljoen en 1,06 miljard dollar.

Ook bij United en Delta stegen de brandstofkosten sterk. Amerikaanse maatschappijen doen in tegenstelling tot veel Europese maatschappijen niet aan het klassieke brandstof hedgen. Daardoor zijn ze veel meer blootgesteld aan onverwachte prijsschommelingen. Toch konden de twee voor het derde kwartaal wel nog een positief resultaat onder de streep schrijven.