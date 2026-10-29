ANA neemt twee binnenlandse concurrenten over

ANA heeft een principeakkoord gesloten met RegionalPlus Wings, de holding boven Air Do en Solaseed Air. De Japanse luchtvaartgroep bezit momenteel al 15,32 procent van de aandelen en wil via een aandelenruil de volledige controle verwerven. Een definitieve overeenkomst wordt eind december verwacht.

Air Do is gevestigd op het noordelijke eiland Sapporo en voert bijna hoofdzakelijk binnenlandse vluchten uit van en naar Hokkaido, de grootste stad op Sapporo. Solaseed Air is gespecialiseerd op verbindingen vanuit Kyushu en Okinawa, twee zuidelijkere eilanden van Japan. Beide maatschappijen werken trouwens al jarenlang samen met ANA via codeshareovereenkomsten.

Met de overname wil ANA de winstgevendheid van haar binnenlandse activiteiten verbeteren. De Japanse luchtvaartsector staat onder druk door stijgende operationele kosten en een daling van het zakelijke reisverkeer. Door meer bedrijfsprocessen te centraliseren, hoopt ANA kosten te besparen.

De merknamen Air Do en Solaseed Air blijven voorlopig behouden. Op middellange termijn sluit ANA echter niet uit dat beide maatschappijen volledig onder het ANA-merk zullen worden geïntegreerd.

Air Do beschikt over een vloot van acht B737-700's en vier B767-300's. Solaseed Air vliegt met dertien B737-800's.