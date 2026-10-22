Etihad van start op route naar Luxemburg

De nieuwe route tussen Abu Dhabi en Luxemburg wordt vier keer per week uitgevoerd en dat op maandag, woensdag, vrijdag en zondag.

Etihad zet hiervoor een A321LR in met plaats voor 160 passagiers. Het toestel beschikt over 144 zitplaatsen in economy, 14 in business en 2 in first class.

Normaal zet Etihad vanaf deze winter het toestel ook in naar Brussel om extra frequenties te verzorgen bovenop de bestaande dagelijkse vlucht.