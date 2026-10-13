Etihad vervangt A321XLR op Brussel-route tijdelijk door B787

Vanaf 15 december vliegt Etihad 11 in plaats van 7 keer per week tussen Abu Dhabi en Brussel. Die 4 wekelijkse extra vluchten werden gepland met de introductie van de A321XLR op de route, maar het debuut van de A321 zal nog iets langer op zich moeten laten wachten. Van 15 december tot en met 31 januari zal Etihad een B787-9 inzetten in plaats van de A321XLR.

Met de toevoeging van de extra frequenties zal Etihad op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag vanuit Brussel ook een avondvlucht aanbieden. Op de andere dagen zal er vanuit Brussel enkel een ochtendvlucht zijn naar Abu Dhabi.