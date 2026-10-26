Finnair vliegt nu tussen Helsinki en Melbourne

De eerste vlucht, AY145, werd uitgevoerd met een A350-900 met registratie OH-LWO. Het toestel landde vanmorgen om 07:14 uur lokale tijd in Melbourne. Het is de eerste keer dat Finnair zelf commerciële lijnvluchten uitvoert richting Australië.

De nieuwe verbinding wordt dagelijks aangeboden. De totale reistijd tussen Helsinki en Melbourne bedraagt ongeveer 22 uur, inclusief de tussenstop in Bangkok. Finnair verkoopt daarbij ook zetels voor de vlucht tussen Bangkok en Melbourne.

Met de nieuwe route breidt Finnair haar intercontinentale netwerk voor het eerst uit naar Australië. De maatschappij is gespecialiseerd in vluchten naar Azië, maar focust sinds de sluiting van het luchtruim boven Rusland voor Europese maatschappijen ook steeds meer op andere continenten zoals Noord-Amerika en nu ook Oceanië.

Vanuit Europa vliegen zowel British Airways als Turkish Airlines ook naar Melbourne en Sydney.