Fly4 Airlines, deels in handen van TUI, in voorlopige vereffening

De Ierse rechtbank heeft, aangezien Fly4 Airlines een maatschappij is die gevestigd is in Dublin, twee voorlopige vereffenaars aangesteld voor Fly4 Airlines. De joint venture van Enter Air en TUI verwacht eind november niet meer aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De maatschappij zou in de problemen zijn gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere brandstofkosten.

Fly4 werd in augustus 2023 opgericht en beschikt over vier geleasede B737-800’s. Die bevinden zich momenteel in Turkije, Duitsland en België. De onderneming vroeg zelf om de aanstelling van voorlopige vereffenaars om haar activa te beschermen.

In 2024 boekte de maatschappij ongeveer 16 miljoen euro verlies, gevolgd door 4 miljoen euro verlies in 2025. Vooral de beperkte inzet van de vliegtuigen tijdens de winter drukte op de resultaten.

Voor 2026 werd aanvankelijk 3 miljoen euro winst verwacht. De eerste negen maanden leverden echter 1,1 miljoen euro verlies op. Financieel directeur Douglas Fay wijt die tegenvaller aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de hogere brandstofkosten.

Deze zomer vloog Fly4 Airlines onder andere voor luchtvaartmaatschappijen van de TUI Group. Zo werden toestellen ingezet voor TUI Airways in het Verenigd Koninkrijk en voor TUI fly Nederland vanuit Amsterdam.