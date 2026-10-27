JetBlue ziet kwartaalverlies stijgen en cashpositie verzwakken

Net zoals andere Amerikaanse maatschappijen, die weinig tot niet zijn ingedekt tegen prijsschommelingen op de brandstofmarkt, zet de huidige olieprijs de financiële resultaten onder druk. De gemiddelde brandstofprijs steeg bij JetBlue met 57 procent en de totale operationele kosten namen met 22,1 procent toe, terwijl de inkomsten met 18,4 procent stegen. Over de eerste negen maanden van dit jaar liep het nettoverlies op tot 823 miljoen dollar, bijna het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. De maatschappij kan 87 procent van de hogere brandstofkosten compenseren met hogere tarieven.

Ook de financiële positie van JetBlue baart beleggers steeds meer zorgen. De maatschappij beschikte eind september over 2,2 miljard dollar aan liquiditeit, waarvan 600 miljoen dollar uit een nog niet opgenomen kredietlijn. De beschikbare geldmiddelen en beleggingen daalden sinds eind 2025 met ongeveer 850 miljoen dollar. Volgens Reuters zijn obligaties van JetBlue fors in waarde gedaald en werken sommige schuldeisers met herstructureringsadviseurs.

JetBlue benadrukt voldoende liquiditeit te beschikken om minstens de komende twaalf maanden aan haar verplichtingen te voldoen. De maatschappij verhoogde haar verwachting voor de groei van de inkomsten over heel 2026 naar 13,5 tot 14,5 procent. JetBlue mikt op een positief operationeel resultaat in 2027.