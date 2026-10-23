Lufthansa wil TAP binnen anderhalf jaar na overname integreren

De Portugese overheid koos op 14 oktober voor Lufthansa als overnemer voor een belang tot 49,9 procent in TAP Air Portugal. De overname moet nu nog worden goedgekeurd door Europa. Daarna kan de integratie beginnen, een proces dat naar verwachting twaalf tot achttien maanden zal duren.

Voor de integratie wil Lufthansa gebruikmaken van de ervaringen met ITA Airways, dat sinds 2025 deel uitmaakt van de groep. TAP is bovendien al lid van Star Alliance, waardoor een overstap naar een andere luchtvaartalliantie niet nodig is. En dat kan tijd besparen voor de integratie van de maatschappij.

Met de overname wil Lufthansa Group vooral het martktaandeel naar Zuid-Amerika optrekken. TAP beschikt vanuit Lissabon over een uitgebreid netwerk naar Brazilië, waar de Duitse luchtvaartgroep momenteel minder sterk vertegenwoordigd is. Volgens Lufthansa zou het gezamenlijke marktaandeel op verbindingen tussen Europa en Zuid-Amerika stijgen tot ongeveer 20 procent, waardoor het in lijn wordt gebracht met het marktaandeel van IAG en Air France-KLM.

Lufthansa verwacht minder bezwaren van de mededingingsautoriteiten dan bij de overname van ITA Airways. Wel zullen mogelijke overlappingen tussen de netwerken van beide luchtvaartmaatschappijen worden onderzocht en zullen er nadien mogelijk corrigerende maatregelen moeten worden genomen.