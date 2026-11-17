Fly2Galicia, dat geen eigen vliegvergunning heeft, had vanaf 1 december vluchten gepland vanuit Santiago de Compostela naar acht bestemmingen: Brussel, Alicante, Granada, Milaan, München, Praag, Venetië en Zaragoza. De nieuwe verbinding met Brussels Airport zou tweemaal per week worden uitgevoerd met een A320.

In augustus plaatsten we al vraagtekens bij de haalbaarheid van het project. Fly2Galicia beschikt namelijk niet over een eigen vliegvergunning en is voor de uitvoering van zijn vluchten afhankelijk van een externe luchtvaartmaatschappij. De oprichter had eerder al een gelijkaardig luchtvaartproject vanuit Palma de Mallorca aangekondigd, maar dat is uiteindelijk nooit van start gegaan.

Het Roemeense Flyyo dat normaal binnen twee weken de vluchten zou gaan uitvoeren, zet de overeenkomst met Fly2Galicia nu stop omdat ze nog geen betaling van het bedrijf heeft mogen ontvangen.

Fly2Galicia heeft intussen bekendgemaakt dat de Portugese luchtvaartmaatschappij White Airways de geplande vluchten zoals gepland zal uitvoeren. Volgens het bedrijf blijven bestaande reserveringen geldig en veranderen de vluchtschema's niet. De vluchtnummers zouden daardoor voortaan met WI beginnen in plaats van 4D.