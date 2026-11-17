MEA plaatste in juni 2019 tijdens de Paris Air Show als eerste luchtvaartmaatschappij een definitieve bestelling voor de A321XLR. Hoewel de maatschappij oorspronkelijk ook de eerste operator van het type zou worden, ging die primeur uiteindelijk in november 2024 naar Iberia. MEA heeft in totaal vijf A321XLR's besteld.

Het nieuwe toestel beschikt over 160 zitplaatsen, waarvan 22 in business class en 138 in economy class. Met een vliegbereik tot 8.700 kilometer kan MEA de A321XLR inzetten op langere routes waarvoor een groter langeafstandstoestel minder geschikt is. De maatschappij wil hiermee haar netwerk verder uitbreiden, terwijl ze zich ook voorbereidt op de komst van vier A330-900's ter vervanging van haar huidige A330-200's.

Een groot langeafstandsnetwerk heeft de maatschappij momenteel niet, waardoor met de A321XLR in de nabije toekomst er wel enkele nieuwe bestemmingen zouden kunnen bijkomen. Behalve naar Europa en het Midden-Oosten vliegt de maatschappij naar Abidjan, Accra, Lagos en Addis Abeba.