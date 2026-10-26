Ook easyJet gaat wifi van Starlink aanbieden

De installatie begint in de eerste helft van 2027 op de A320's, A320neo's en A321neo's van de maatschappij. EasyJet verwacht de uitrol tegen begin 2028 af te ronden. De vloot van easyJet telt momenteel meer dan 350 vliegtuigen.

EasyJet is daarmee de zoveelste Europese maatschappij op rij die plant om wifi van Starlink aan boord aan te bieden. In januari verklaarde easyJet nog dat het de mogelijkheid voor wifi aan boord onderzocht, maar dat het aanbieden van internet van Starlink economisch niet nog rendabel was.

Concurrent Ryanair uitte dan weer eerder bezorgdheid over de bijkomende brandstofkosten door het gewicht en de luchtweerstand van de satellietantennes. Voor een B737-800 stijgt het brandstofverbruik volgens Starlink met 0,3 procent, voor een A320 met 0,2 procent.

EasyJet komt daarmee in het rijtje van maatschappijen van IAG, Lufthansa Group, Air France-KLM, Virgin Atlantic en airBaltic te staan van maatschappijen die bezig zijn met de roll-out van Starlink aan boord. Bij Brussels Airlines zou de eerste A320 later dit jaar met Starlink worden voorzien.