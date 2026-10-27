SWISS stopt met leasen bij airBaltic en gaat meer zelf vliegen

SWISS deed deze zomer beroep op 26 toestellen van andere maatschappijen voor haar vluchtuitvoering. Volgende zomer zal ze het aantal externe toestellen terugbrengen naar 18. De maatschappij kan namelijk opnieuw meer A320's zelf inzetten doordat de problemen met de beschikbaarheid van Pratt & Whitney-motoren geleidelijk afnemen. Ook het tekort aan cockpitbemanningen wordt kleiner.

SWISS deed de afgelopen jaren een beroep op verschillende wetleasepartners om haar vluchtschema op peil te houden. Daarbij werden vliegtuigen inclusief bemanning ingehuurd bij andere maatschappijen zoals Helvetic Airways en airBaltic.

SWISS zet de samenwerking met airBaltic na het winterseizoen stop. Ze zal voortaan meer beroep doen op toestellen van het Zwitserse Helvetic Airways, waarmee de bestaande samenwerking verder wordt uitgebreid.