Transavia in zomer 2020 ook vanaf Brussels Airport

De Air France-KLM-dochter Transavia gaat vanaf volgende zomer ook vluchten uitvoeren vanaf Brussels Airport. Omdat er nog steeds geen commerciële vluchten vanaf Lelystad Airport worden uitgevoerd moest de maatschappij op zoek naar andere vertrekluchthavens om op Schiphol plaats te maken voor KLM.

Vanaf volgende zomer zal Transavia met 2 B737’s vanaf Brussels Airport gaan vliegen. Dat doet de maatschappij om Schiphol te ontlasten van vakantievluchten en meer plaats te maken voor KLM-vluchten. De vakantievlieger wil deels verhuizen naar Lelystad Airport, maar die luchthaven is momenteel nog niet open voor commerciële vluchten. Daarom gaat Transavia nu op zoek naar oplossingen voor volgende zomer en heeft ze gekozen voor de luchthaven van Brussel.

Brussel is een interessante luchthaven voor vluchten naar enkele populaire vakantiebestemmingen die gericht zijn op inwoners in het zuiden van Nederland alsook voor Vlamingen die nu al vanaf Eindhoven of Rotterdam vliegen. Om welke vluchten het gaat is nog niet bekend. Daarover zou volgende week meer duidelijkheid moeten komen.

Transavia deed al eerder een poging om op Brussels Airport actief te worden. In 2016 had ze plannen om een basis te openen in München, de eerste buiten Nederland en Frankrijk, met onder andere vluchten naar Brussel. Die verbinding is echter nooit van start gegaan.