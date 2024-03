Thai Airways komt eind dit jaar opnieuw naar Brussel

Thai Airways wil tegen het einde van dit jaar opnieuw naar Brussel vliegen. Dat heeft de CEO van de maatschappij gezegd in een interview met het Duitstalige Aerotelegraph. Thai Airways stopte de route tussen Bangkok en Brussel aan het einde van de zomer van 2022.

Komende zomer breidt Thai Airways opnieuw uit in Europa. In juli herstart de maatschappij vluchten naar Milaan en Oslo, dat was al bekend. Nieuw is dat de CEO in een Duitstalig interview nu ook zegt dat Brussel nog dit jaar moet terugkeren in het routenetwerk. Een exacte lanceringsdatum is er nog niet maar de CEO spreekt over het jaareinde van 2024.

Thai Airways startte de route tussen Bangkok en Brussel op in november 2011, maar zette die tijdens de coronacrisis tijdelijk stop. Een herstart kwam er in november 2021 maar die herstart was van korte duur want in augustus 2022 zette de maatschappij de route opnieuw stop.