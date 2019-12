Dieter Vranckx aangesteld als nieuwe CEO Brussels Airlines

De Belg en huidig financieel directeur Dieter Vranckx wordt vanaf 1 januari 2020 aangesteld als nieuwe CEO van Brussels Airlines. Die vervangt Christine Förster die naar de Lufthansa Group terugkeert.

Dieter Vranckx (46), sinds mei 2018 Chief Financial Officer en Deputy CEO van Brussels Airlines, zal vanaf 1 januari 2020 leiding geven aan de Belgische luchtvaartmaatschappij van de Lufthansa Group en aan de commerciële afdelingen van de onderneming.

Na het afronden van zijn studie Handelsingenieurswetenschappen in Brussel, behaalde Dieter Vranckx een Master of Business Administration aan de Solvay Business School. In 2007 en 2016 volgde hij Advanced Management Programma’s aan de London Business School en de IMD business school in Lausanne.

In 1998 bekleedde Vranckx de functie van Operations Manager bij Sabena, voordat hij in 2000 Swissair in Zürich vervoegde als Senior Manager Network Planning Europe.

Eind 2001 maakte hij deel uit van het netwerkplanningsteam dat de lijnen van het netwerk van het nieuw opgerichte SN Brussels Airlines uittekende.

Tussen 2001 en 2016 leidde hij verschillende afdelingen binnen de Lufthansa Group. Zo leidde Dieter Vranckx, gevestigd in Hong-Kong, tussen 2003 en 2006 de Asia Pacific markten voor Swiss International Airlines. Na 2006 trad hij op als Vice President Asia & Africa voor Swiss WorldCargo. Van 2010 tot 2013 was hij Regional Director USA Midwest and Canada bij Lufthansa Cargo en tussen 2013 en 2016 Vice President Home Markets bij Swiss International Air Lines.

Van 2016 tot 2018 leidde Vranckx de Lufthansa Group Sales in Asia Pacific, gevestigd in Singapore.