Singapore Airlines lanceert verbinding naar Brussel

Singapore Airlines heeft vandaag op Brussels Airport een nieuwe langverwachte verbinding tussen Singapore en Brussel aangekondigd. Deze zal vanaf 25 oktober 2020, 4 keer per week gevlogen worden.

Vanaf 25 oktober 2020 kan je van Brussels Airport rechtstreeks naar Singapore Changi Airport vliegen, dit dankzij een nieuwe route van Singapore Airlines. De maatschappij zal 4 keer per week ( woensdag, donderdag, vrijdag en zondag) met een A350-900 op deze route vliegen. De vluchtduur zal ongeveer 11 uur en 40 minuten bedragen. Of er een codeshare mogelijk is tussen andere airliners wou de maatschappij niet kwijt.

SQ303 BRU 1120 SIN 0655 1456

SQ304 SIN 2355 BRU 0650 3457

De nieuwe A350-900 heeft plaats voor 253 passagiers, ingedeeld in 3 klasses: 42 Business class seats, 24 Premium economy class seats en 187 economy class seats.

In Europa vliegt Singapore Airlines naar 15 bestemmingen en dochter Scoot naar 2.