OO-SBB vertrokken voor beschildering in nieuwe Tomorrowland-kleuren

De A320 OO-SBB is vandaag vertrokken naar East Midlands. Daar zal het toestel in een nieuw Belgian Icon-kleurenschema worden geschilderd. Opnieuw zal het thema Tomorrowland zijn.

Binnenkort komt er een derde Belgian Icon in de vloot van Brussels Airlines. Momenteel zijn er nog maar twee toestellen beschilderd in het thema van Kuifje en de Rode Duivels, maar later deze maand wordt het nieuwe Tomorrowland-vliegtuig gepresenteerd.

De OO-SBB is de tweede A320neo voor Brussels Airlines en werd wit vanuit Toulouse afgeleverd. Vanmorgen is het vliegtuig naar East Midlands overgevlogen om het nieuwe kleurenschema van Tomorrowland te krijgen. Het vorige Tomorrowland-toestel, de OO-SNF, vliegt al een tijdje opnieuw rond in het normale kleurenschema van de maatschappij. De vorige Belgian Icon’s Bruegel, Magritte en de Smurfen behoren ook al tot het verleden.

Normaal wordt het toestel op 25 april voorgesteld.