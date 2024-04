Vliegverkeer tussen Europa en Azië verstoord

Door een Iraanse aanval op Israël en het sluiten van luchtruimen van verschillende landen in het Midden Oosten is een deel van het vliegverkeer tussen Europa en Azië voor vliegtuigen die al onderweg zijn, verstoord. Een aantal vliegtuigen moet uitwijken, terugkeren of omvliegen.

Nog zeker minstens verschillende uren zullen onder meer de luchtruimen van Israël, Jordanië, Libanon en Irak gesloten zijn. Vooral de sluiting van het luchtruim van Irak al zeker tot 04:30 deze ochtend is nefast voor een aantal vluchten dat onderweg is tussen Europa en Azië en omgekeerd. Omdat het Russisch luchtruim voor de meeste maatschappijen al sinds de oorlog in Oekraïne geen optie is, moet het vliegverkeer tussen beide continenten hoofdzakelijk via Turkije en Irak omvliegen.

Doordat Irak het luchtruim nu heeft gesloten voor alle vliegverkeer zijn de enige routes die het vliegverkeer in beide richtingen kunnen nemen die niet via Iran gaan, die via Saudi-Arabië en Egypte en die via Azerbeidzjan en Turkmenistan, maar dat betekent een groter brandstofverbruik. Verschillende vliegtuigen vanuit Europa naar Azië hebben al rechtsomkeer gemaakt en andere toestellen die vanuit Azië onderweg waren naar Europa zullen mogelijks moeten uitwijken om bij te tanken. Het gaat voor de duidelijkheid om luchtvaartmaatschappijen die om veiligheidsredenen sowieso niet meer boven Iran willen vliegen, want dat luchtruim is momenteel wel nog beschikbaar.

Luchtvaartmaatschappijen hebben ook nog een Iran-vrije optie tussen Azerbeidzjan en Turkmenistan. Eurocontrol waarschuwt wel dat er momenteel grote vertragingen zijn door de drukte in het Georgische luchtruim voor vliegtuigen die deze route nemen.