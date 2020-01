Ukraine International B737 stort neer in Iran

Een B737-800 van Ukraine International Airlines is vannacht neergestort nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven. Over een mogelijke oorzaak is enkele uren na de crash nog niets bekend.

Om kwart voor vier Belgische tijd is vanmorgen een B737 van Ukraine International Airlines bij het opstijgen in Teheran neergestort. Het gaat om vlucht PS752 van Teheran naar Kyiv. Het toestel klom naar 8.000 voet waarna alle data verdween. Iraanse nieuwsmedia rapporten dat alle inzittenden daarbij zijn omgekomen.

Aan boord zaten volgens eerste berichten 176 mensen.

Later meer.