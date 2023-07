OO-SNI opnieuw in dienst na accident in Vilnius

Vandaag is de A320 met registratie OO-SNI vanuit Vilnius overgevlogen naar Brussel. Daar zal het toestel vanavond zijn eerste commerciële vlucht maken na het accident vorige maand in Vilnius waarbij het toestel een band verloor. De conclusie van het onderzoek moet nog worden gepubliceerd.

Na bijna een maand vast te hebben gestaan in Vilnius is de A320 van Brussels Airlines met registratie OO-SNI opnieuw in dienst. Het toestel ging op 21 juni vanuit Vilnius naar Brussel vliegen, maar verloor de linkerband net voor het opstijgen. Daardoor raakte delen van het linkerwiel los die schade veroorzaakten aan onder andere het rechterslandingsgestel, de deuren van het landingsgestel en de behuizing van de flaps onder de vleugel.

Het toestel is sinds vandaag opnieuw in dienst, maar het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.