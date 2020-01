Ukraine International crash in Iran: laatste ontwikkelingen

Nu er zeker geen overlevenden zijn bij de crash van de B737 van Ukraine International vanmorgen in Teheran is het wachten op de eerste resultaten van het onderzoek. Beide datarecorders van het vliegtuig zijn gevonden. Het onderzoek is onder meer in handen van Iran, maar dat land wil niet samenwerken met het Amerikaanse Boeing.

Zowel de cockpit voice recorders als de Flight Data Recorders zijn volgens laatste berichten gevonden en van de plaats van het ongeval gehaald. Volgens de internationale wetgeving moet het land waarin zich het ongeval voordeed het onderzoek leiden. Ook het land van de betrokken luchtvaartmaatschappij (Oekraïne) en het land waar het toestel gefabriceerd is (Verenigde Staten) doen mee. Iran wil echter niet samenwerken met het Amerikaanse Boeing en wil enkel de Oekraïense autoriteiten betrekken. Normaal moet Iran binnen de 30 dagen een voorlopig onderzoeksrapport klaarhebben met de eerste feiten, al wordt die deadline niet altijd gehaald.

De 3,5 jaar oude B737-800 steeg vanmorgen om kwart voor vier Belgische tijd op vanaf de luchthaven van Teheran. Aan boord zaten volgens Oekraïne 9 bemanningsleden en 167 passagiers: 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Volgens de beperkte radardata van Flightradar klom het toestel naar ongeveer 8.000 voet boven zeeniveau met voldoende snelheid. Op zo’n 22 kilometer van de luchthaven werd alle contact verloren en stortte het toestel een 16-tal kilometer verder neer op een open veld.

Foto door: ROUHOLLAH VAHDATI/ISNA/AFP via Getty Images

Iraanse media berichtten meteen dat het ging om een technisch mankement, maar het is onduidelijk op basis van welke informatie dat is gebaseerd. De cockpitbemanning heeft na verlies van het radarcontact geen communicatie meer gehad met de luchtverkeersleiding. De Oekraïense ambassade deelde eerst mee dat het ging om een technisch mankement met als aanleiding een motorprobleem. Die boodschap werd echter nadien verwijderd en de oorzaak wordt nu als onbekend omschreven. Volgens Ukraine International kreeg het toestel een laatste onderhoud op 6 januari.

De cockpitcrew aan boord van het toestel bestond uit 3 piloten door de lange duty time van de vlucht:

Captain Volodymyr Gaponenko met 11.600 vlieguren op de B737 waarvan 5.500 als captain.

Captain/Instructor Oleksiy Naumkin met 12.000 vlieguren op de B737 waarvan 6.600 als captain.

First Officer Serhii Khomenko met 7.600 vlieguren op de B737.

Omdat het onduidelijk is of het gaat om een technische/menselijke oorzaak of een externe factor heeft Ukraine International al haar vluchten naar de Iraanse hoofdstad opgeschort. Ook de boekingen voor vluchten deze zomer zijn (tijdelijk) stopgezet. De Oekraïense autoriteiten verbieden momenteel elke Oekraïense luchtvaartmaatschappij om te opereren in Iran.

Voorlopig is het nog onduidelijk of Iran zelf het onderzoek van de datarecorders gaat doen en of het daarvoor over de juiste middelen beschikt. Door de uiterst gespannen situatie tussen de Verenigde Staten en Iran wordt het onderzoek wellicht sterk bemoeilijkt. Enkele uren voor de crash vuurde Iran verschillene raketten af richting Irak met als doelwit enkele belangrijke basissen voor het Amerikaanse leger.

De meeste luchtvaartmaatschappijen uit Azië, Oceanië en Europe mijden voorlopig het luchtruim boven Iran/Irak en ook Lufthansa heeft vandaag haar vlucht naar Teheran geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. De enige andere Europese luchtvaartmaatschappijen met vluchten naar Iran, Austrian Airlines en Turkish Airlines, vliegen voorlopig nog wel op Teheran. Austrian heeft haar middagvlucht wel vertraagd naar vanavond en is dus nog niet opgestegen. Ook Turkish Airlines laat haar vluchten gewoon doorgaan.