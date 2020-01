Air Greenland gaat voor A330-800

Air Greenland heeft een memorandum van overeenstemming getekend met Airbus voor de aanschaf van een A330-800. Die moet haar enige A330-200 vervangen op de routes van Groenland naar Denemarken.

Air Greenland heeft als één van de enige maatschappijen met een niet-bindend akkoord aangegeven de A330-800 te willen aanschaffen. De kleinste versie van de A330neo is nog niet echt in trek, slechts twee luchtvaartmaatschappijen hebben het type besteld: Kuwait Airways (8) en Uganda Airlines (2).

De A330-800 is voor Air Greenland het meest geschikte toestel om haar enige A330-200 te vervangen. Dat toestel werd in 1998 aan Sabena geleverd (OO-SFP) en werd na het faillissement in augustus 2002 aan Air Greenland geleverd. Met dat toestel vliegt ze tussen Kopenhagen en Kangerlussuaq, de enige luchthaven die het toestel momenteel kan ontvangen.

Met de nieuwe Airbus die in 2021 geleverd moet worden, wil Air Greenland op termijn directe vluchten aanbieden van Kopenhagen naar de nieuwe luchthavens van Nuuk en Ilulissat. De luchthaven van Kangerlussuaq is commercieel nooit interessant geweest. Er wonen zeer weinig mensen en voor het toerisme heeft het zeer weinig te bieden. Het gros van de mensen dat Groenland bezoekt vliegt door naar Nuuk.