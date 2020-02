Vandaag is de nieuwste A330-300 voor Brussels Airlines in Brussel aangekomen. Het toestel was voor onderhoud al sinds vorig jaar in Amman. Het toestel is afkomstig van Cathay Pacific en droeg vanmiddag bij de landing in Brussel nog voor een deel het kleurenschema van de maatschappij. Het toestel zou nog deze maand in dienst treden op het Afrikaanse en Amerikaanse netwerk van Brussels Airlines.