SWISS ontvangt eerste A320neo

In Hamburg heeft SWISS de eerste A320neo in ontvangst mogen nemen. Het is de eerste van 25 neo’s die de maatschappij aan haar vloot zal toevoegen. Het eerste toestel zal onder meer worden ingezet naar Brussel.

De eerste A320neo van SWISS wordt vandaag van Hamburg naar Zürich overgevlogen. Vanaf daar zal het toestel vanaf 15 maart op het netwerk worden ingezet. Initieel wordt de A320neo ingezet op de routes naar Brussel, Hamburg en Valencia. Een week later wordt daar Londen Heathrow aan toegevoegd.

Op 5 maart ontvangt Brussels Airport voor de eerste keer het toestel. De A320neo wordt dan ingezet op de vluchten LX786/787 met aankomst om 09:00 en vertrek om 09:55.