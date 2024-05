Antwerpen verliest opnieuw de vluchten naar Londen City

Antwerp Airport verliest opnieuw haar verbinding met London City Airport. Luxair zet de verbinding eind deze maand stop. Volgens de luchthaven van Antwerpen wordt de verbinding stopgezet door een tekort aan cockpit- en cabinepersoneel, maar wellicht is er meer aan de hand.

Nadat Luxair begin 2023 de historisch populaire route Antwerpen-Londen City opnieuw lanceerde, schrapt de maatschappij later deze maand alle vluchten. Op 31 mei wordt de laatste vlucht uitgevoerd en voorlopig ziet het er niet naar uit dat de route snel zal terugkeren.

Volgens Antwerp Airport schrapt Luxair de verbinding omdat ze kampt met een tekort een cockpit- en cabinepersoneel. Mogelijks zit daar voor een stuk een waarheid in, maar een waarschijnlijker verhaal is dat de verbinding niet enorm rendabel was voor de maatschappij en ze haar capaciteit rendabeler op andere bestemmingen en routes kan inzetten.

Deze zomer ging de maatschappij naargelang de periode 4 tot 6 keer per week tussen Antwerpen en Londen City vliegen. De zomer is traditioneel een zwakkere periode voor deze zakenroute, dus dat de frequentie dan vermindert is niet verbazingwekkend. Vanaf de tweede helft van september was het de bedoeling dat de frequentie opnieuw werd opgetrokken naar 6 vluchten per week, maar alle vluchten zijn nu uit het reservatiesysteem gehaald. Daarmee is het duidelijk dat de route voor een langere periode zal verdwijnen en is het de vraag zelfs of Luxair ooit nog terugkeert naar Antwerpen.