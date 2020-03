Lichte passagiersgroei desondanks Coronavirus

In de maand februari mocht onze nationale luchthaven maar liefst

1 738 988 passagiers verwelkomen, dit is een stijging van om en bij de 6% in vergelijking met februari van vorig jaar. Jammer genoeg moeten we deze stijging wel met een korreltje zout nemen aangezien de krokusvakantie dit jaar al in februari viel in plaats van maart. Jammer genoeg zullen we de komende maanden een grotere impact mogen verwachten door de vele vluchten die geannuleerd worden.

“De luchtvaartsector gaat door een moeilijke periode” zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “De resultaten van Brussels Airport waren in de maand februari lager dan de verwachtingen door de impact van het coronavirus. In de maanden maart en april zullen de gevolgen groter zijn, dan zijn er veel geannuleerde vluchten. We blijven alle actoren die op de luchthaven actief zijn, informeren, sensibiliseren en voorbereiden op het nemen van eventuele specifieke bijkomende maatregelen die door de FOD Volksgezondheid zouden kunnen gevraagd worden. We zijn ervan overtuigd dat de sector deze crisis te boven zal komen, zelfs als ze tijdens een groot gedeelte van het jaar economische gevolgen zal ondervinden, met name wat betreft de zakelijke reizen.” Aldus Feist.

Zoals eerder gezegd mocht onze nationale luchthaven meer dan 1 700 000 passagiers verwelkomen. We zagen zowel een stijging in het aantal lokale passagiers als de transferpassagiers. We moeten echter wel rekening houden dat men vorig jaar in de maand februari een nationale staking hadden waarbij op 13 februari alle vliegtuigen aan de grond bleven. Ook telt dit jaar februari 29 dagen dankzij het schrikkeljaar, dit heeft ook voor een grote stijging in het passagiersaantal gezorgd. De eerste cijfers die men ziet voor de maand maart wijzen op een sterke daling in het aantal passagiers.

In het vrachtvolume kunnen we een lichte daling van 1,6% constateren, in februari deze maand verwerkte de luchthaven maar liefst 51 343 ton vracht, in februari vorig jaar was dit 52 169 ton. Deze daling is sterk te wijten aan het coronavirus aangezien de zogenaamde “full cargo” vluchten vooral vanuit de Aziatische regio’s komen. Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten doet het dan weer beter, hier merken we een verhoging van maar liefst 13,1%.