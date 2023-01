Vanaf vandaag opnieuw vluchten van Antwerpen naar Londen City

Vanaf vandaag wordt de route Antwerpen-Londen City nieuw leven ingeblazen. Na het verdwijnen van VLM Airlines en Air Antwerp herlanceert Luxair nu de route. Deze voormiddag vertrekt de eerste vlucht.

Om 09:30 vertrekt er na een jarenlange pauze opnieuw een vliegtuig vanuit Antwerpen richting Londen City. Luxair vliegt vanaf vandaag vier keer per week tussen beide steden. Op maandag en dinsdag in de ochtend, op donderdag en vrijdag in de avond. Vanaf maart komt daar een vijfde frequentie op woensdag (avond) bij.

Het is de vierde maatschappij die de route zal bedienen sinds de succesvolle start in 1993. De route werd indertijd gestart door het oorspronkelijke VLM Airlines en bleek succesvol. Vanaf 2008 tot 2017 nam CityJet de route over en vanaf eind 2017 keerde VLM Airlines zelf terug maar deed dat door het faillissement maar voor een korte periode. In september 2019 werd de route door de nieuwe speler Air Antwerp opnieuw herstart, maar dat was door de coronacrisis en het daaropvolgend faillissement maar van korte duur.

Hoewel de frequentie laag is tegenover de hoogdagen, toen de route meermaals per dag werd gevlogen, komt een klassieker dankzij Luxair nu terug naar Antwerpen. De Luxemburgers zetten hiervoor een Dash-8 Q400 in, een propellervliegtuig dat plaats biedt aan 76 passagiers.