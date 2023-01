Passagiersaantal Brussels Airport op 72 procent van recordjaar 2019

In het jaar 2022 mocht Brussels Airport 18,93 miljoen vertrekkende en aankomende passagiers ontvangen. Dat is nog steeds een stuk minder ten opzichte van het recordjaar 2019 waarin Brussels Airport 26,36 miljoen passagiers kon ontvangen. Het aantal ton vracht is wel fors gestegen.

Brussels Airport zit nog ver van haar passagiersaantallen van voor de coronacrisis. Voor het jaar 2022 waren er 18,93 miljoen passagiers. Dat is nog steeds 28,2 procent minder dan voor de crisis toen er meer dan 26 miljoen passagiers waren. Een herstel van het passagierverkeer is voor de luchthaven nog ver weg.

Het aantal vrachtvluchten alsook het aantal ton verhandelde vracht is wel nog steeds sterk gestegen, zelfs met de daling van het aantal ton vracht dat met passagiersvliegtuigen meereist (min 22,1 procent). Ten opzichte van 2019 zijn er 39 procent meer vrachtvluchten en ook de vrachtvolumes liggen 24,1 procent hoger. Ten opzichte van het jaar 2021, dat een zeer goed jaar was voor de vrachtafdelingen op Brussels Airport, zijn er wel opnieuw 13 procent minder vrachtvluchten en werd er 7 procent minder vracht afgehandeld.

Terwijl het vrachtverkeer het dus nog steeds uitstekend doet, hinken de passagierscijfers nog fors achterop. Thuismaatschappij Brussels Airlines bood vorig jaar ruwweg nog steeds een vijfde minder capaciteit aan en ook andere maatschappijen vliegen nog steeds hun schema’s niet zoals ze voor de crisis deden, of zijn zelfs nog niet teruggekeerd. Dit jaar kan daarom bijna enkel maar beter worden voor de luchthaven.