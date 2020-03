Norwegian vraagt financiële steun aan Noorwegen

De noodlijdende maatschappij Norwegian kampt met liquiditeitsproblemen en vraagt financiële hulp aan de Noorse staat. De maatschappij kampte al met serieuze verliezen en het inreisverbod van de Verenigde Staten brengt de maatschappij nu in ongeziene financiële problemen.

De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian heeft aan de Noorse overheid een bail-out gevraagd om de maatschappij te redden. Norwegian kampt met zware financiële problemen en probeert het hoofd boven water te houden.

De maatschappij heeft al 40 procent van haar langeafstandsvloot aan de grond staan en heeft op het Europese netwerk een kwart van haar vluchten moeten schrappen. Dat is in lijn met de andere Europese maatschappijen maar het inreisverbod opgelegd door de Verenigde Staten hakt er bij Norwegian stevig op in. Ook de maatregel dat alle mensen die niet afkomstig zijn van de Noordelijke landen voor 14 dagen in zelfquarantaine moeten, stimuleert de vraag niet.

“We zitten momenteel in een zeer uitdagende situatie,” zegt CEO Jacob Schram. “We hebben onmiddellijk precieze maatregelen nodig om onze liquiditeit op korte termijn te versterken.”

De Noorse overheid heeft alvast de toeslagen en taksen voor luchtvaartmaatschappijen in Noorwegen opgeschort. Die maatregelen helpen Norwegian maar zijn onvoldoende. Welke andere financiële mogelijkheden er uit de hoek van de overheid kunnen komen, zijn nog niet bekend.

Norwegian beschikt met haar verschillende dochters over een vloot van ongeveer 133 korte- en langeafstandstoestellen.