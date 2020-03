Delta Airlines zet beide vluchten naar Brussel vanaf 16 maart stop

In een persbericht deelt Delta Airlines mee dat ze vanaf maandagavond haar vluchten vanuit de VS naar Europa grotendeels annuleert. Van de 268 wekelijkse vluchten van Delta naar Europa zullen er nog maar 49 per week worden uitgevoerd. De routes naar Brussel worden voorlopig stopgezet.

Tot en met maandag zal Delta haar bijna volledig normale vliegschema tussen de VS en Europa behouden om Amerikanen de kans te geven naar huis te reizen. Vanaf maandagavond zal vanuit de States echter nog maar een beperkt aantal vluchten van Delta naar Europa vertrekken.

Delta zal enkel nog maar één dagelijkse vlucht uitvoeren vanuit Atlanta naar Amsterdam, Londen Heathrow en Parijs CDG. Vanuit Detroit één dagelijkse vlucht naar Amsterdam en Londen Heathrow en vanaf New York JFK één dagelijkse vlucht naar Londen Heathrow en Dublin.

Dat komt neer op 49 vluchten per week. In normale omstandigheden zou Delta in de week van 15 maart 2020 maar liefst 268 vluchten uitvoeren vanuit de VS naar Europa. De capaciteitsreductie is enorm en is hoofdzakelijk een gevolg van het inreisverbod voor Europeanen naar de VS en de ineengestorte vraag.

Dat betekent dat Brussels Airport voor onbepaalde tijd twee routes van Delta verliest: Atlanta en New York JFK. Delta vliegt momenteel 4 keer per week naar Atlanta en dagelijks naar New York.