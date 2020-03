Ook Austrian airlines annuleert alle vluchten

De Oostenrijkse maatschappij Austrian Airlines heeft besloten om vanaf woensdag alle vluchten te annuleren tot en met 28 maart. De vluchten zullen in de loop van de dagen afgebouwd worden zodat de passagiers die momenteel nog op reis zijn, de kans hebben om terug huiswaarts te keren.

Austrian Airlines houdt na woensdag wel nog 1 B777 en 1 A320 ter beschikking om snel repatriƫringen uit te voeren mocht dit nodig zijn. De rest van de vloot zal op de luchthaven van Wenen gestockeerd worden voor minstens anderhalve week.

De passagiers die momenteel een vlucht hadden gedurende deze periode worden zonder kosten omgeboekt of de vlucht zal doorgaan met een andere maatschappij. De klanten die niet binnen de week een vlucht hebben worden gevraagd om zeker en vast niet naar de klantenservice te bellen, anders dreigt deze zeker en vast overbelast te worden door de vele telefoontjes die ze dagelijks krijgen.

6 maart diende de maatschappij een aanvraag in om tijdelijk personeelsleden te ontslaan, dit om een hoog aantal kosten te besparen. Deze maatregel wordt nu overlegd met de vakbonden, in de loop van de week zouden hier meer details over komen.

De CEO Alexis Von Hoensbroech wil nogmaals benadrukken dat failliet gaan voor hun geen optie is, “it’s not a goodbye, it’s a ‘servus’ and ‘see you later’.”