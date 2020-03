Ryanair schrapt komende maanden 80 procent van hun vluchten

De Ierse Ryanair Group annuleert de komende maanden tot wel 80 procent van hun vluchten in de maanden april en mei. De Lagekostenmaatschappij sluit bovendien zeker niet uit dat ze al hun 450 Boeing 737’s aan de grond gaan houden indien de situatie niet verbeterd.

“We communiceren met alle getroffen passagiers via e-mail en sms en we organiseren reddingsvluchten om klanten te repatriëren, zelfs in die landen waar reisverboden zijn opgelegd” aldus de CEO.

Volgens de topman van de groep Michael O’Leary is er geen enkele reden om aan een faillissement te denken. De low-cost carrier heeft meer dan 4 miljard euro aan goederen beschikbaar om over een langere periode zonder vluchten te kunnen overleven.

Ook Ryanair sluit een tijdelijk ontslag van personeel niet uit.