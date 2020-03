Brussels Airlines schrapt alle vluchten vanaf vrijdag

Onze Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt vanaf vrijdag alle reguliere vluchten tot zeker 20 april, dat heeft de maatschappij zonet bekend gemaakt.

Brussels Airlines zal vanaf vandaag de bestaande vluchten stilaan afbouwen zodat de huidige reizigers nog naar België kunnen terugkeren. Vanaf 21 maart zullen alle vluchten opgeschort worden tot zeker 20 april.

Deze maatregelen werden genomen omwille van de steeds verstrengende reisadviezen die het ministerie van Buitenlandse Zaken oplegt.

Alle intercontinentale vluchten naar Afrika zullen vanaf morgen worden uitgesteld tot de middag, dit omwille van de connectiviteit met het short- medium haul netwerk. De maatschappij zal wel een minimum aantal vliegtuigen beschikbaar houden voor eventuele repatriëringsvluchten uit te voeren indien dit nodig zou zijn.

“We blijven de situatie op de voet volgen en overeenkomstig communiceren. Op 20 april plannen we de herstart van onze activiteiten en wensen we onze passagiers weer aan boord te verwelkomen. Als verantwoordelijk bedrijf moeten we de beslissing nemen om onze activiteiten tijdelijk stop te zetten. Dit zal ons toelaten om de negatieve financiële impact op onze maatschappij te verminderen.“ aldus Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines.

Werknemers van Brussels Airlines werken sinds 16 maart in een tijdelijk werkloosheidsregime van 30%. Samen met de vakbonden werkt de maatschappij aan een uitbereiding van de gedeeltelijke werkloosheid om deze te verhogen naar 100% gedurende de periode van vluchtonderbrekingen.

Brussels Airlines benadrukt wel dat passagiers die een ticket geboekt hadden gedurende deze periode, ze dit ticket zonder enig probleem gratis kunnen herboeken. De reizigers worden ook telefonisch of via e-mail op de hoogte gehouden over de status van hun vlucht.

Mensen die zeker niet binnen de week zouden vliegen, worden gevraagd om geen contact op te nemen met de airline, dit om de werkdruk zoveel mogelijk te beperken.

“Onze collega’s doen hun best om de vragen van onze klanten zo snel mogelijk te behandelen. Door de grote hoeveelheid vragen zijn er echter langere wachttijden. Ik vraag daarom om uw geduld, maar wees gerust dat we niemand in de steek laten: alle vragen van klanten worden verwerkt“. Aldus Tanguy Cartuyvels, Brussels Airlines Head of Customer Service