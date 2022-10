Sabca gaat actuatoren maken voor spoilers van de A350

Sabca is door Airbus gekozen voor het ontwerp en de productie van elektromechanische actuatoren voor de spoilers van de A350. Spoilers zijn afremvlakken aan de bovenkant van de vleugel die worden gebruikt om in de lucht en op de grond af te remmen.

Vanaf 2025 gaat Sabca zelf ontworpen en geproduceerde actuatoren afleveren bij Airbus voor gebruik op de vleugels van de A350. Concreet gaat het om een systeem dat spoiler nummer 5 op de vleugel aandrijft, en dus laat in-en uitklappen.

De spoilers op de vleugel van een Finnair A350.

Het ontwerpen van de nieuwe actuator zal plaatsvinden in de vestiging van Sabca in Brussel en in de nieuwe vestiging in Toulouse. De uiteindelijke productie van het systeem zal uitsluitend in Brussel gebeuren.

Sabca werkt al langer samen met Airbus en maakte bijvoorbeeld ook al delen van het flapsysteem op de A350 en het staartstuk van de A330.