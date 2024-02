Airbus mikt op 2035 voor opvolger A320

Airbus wil tegen 2035 met een opvolger voor haar meest succesvolle vliegtuig ooit komen. De A320 werd in de jaren 80 ontwikkeld en tegen 2035 moet er een opvolger klaar zijn die vliegt op duurzame brandstoffen. Tegelijkertijd werkt Airbus ook aan een kleiner regionaal vliegtuig dat op waterstof moet vliegen.

Bij de voorstelling van de uitstekende jaarresultaten van Airbus eerder vandaag gaf CEO Guillaume Faury ook enkele ruwe toekomstplannen van de vliegtuigbouwer mee. Airbus mikt om tegen midden volgend decennium een opvolger operationeel te hebben als vervanger voor de A320-reeks, die tegen dan al bijna 50 jaar zal meegaan. De vervanger zal op zogenaamde duurzame brandstoffen (SAF) moeten vliegen en opnieuw plaats bieden aan 140 tot 240 passagiers.

Een ander project waar Airbus momenteel volop op inzet is een vliegtuig op waterstof. De fabrikant is al geruime tijd bezig met testen en onderzoek, want er liggen nog verschillende obstakels op het pad, maar wil tegen 2027-2028 het toestel officieel lanceren. Het zou gaan om een vliegtuig met een bereikt van rond de 1.600 kilometer met aan boord plaats voor een honderdtal passagiers.