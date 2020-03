Lufthansa Group parkeert 700 vliegtuigen

De Lufthansa Group reduceert haar vluchtprogramma tegen 24 maart naar 5 procent van het oorspronkelijke programma. Daarbij zullen ongeveer 700 van de 763 vliegtuigen van de groep geparkeerd worden op verschillende luchthavens.

Bij de aankondiging van de financiële resultaten van de Lufthansa Group, waarbij de groep een nettowinst van 1,2 miljard euro noteert, werden ook enkele nieuwe maatregelen bekendgemaakt hoe de groep de huidige crisis verder gaat aanpakken.

Zoals reeds bekend zetten Austrian Airlines (vandaag), Brussels Airlines (vanaf vrijdagavond) en Air Dolomiti hun activiteiten volledig stop. Lufthansa zal enkel nog maar langeafstandsvluchten uitvoeren vanuit Frankfurt en niet meer vanuit München. SWISS schrapt haar volledig langeafstandsprogramma en zal enkel nog drie keer per week naar Newark gaan vliegen. Ook de Europese vluchten worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

De groep heeft haar vluchtprogramma de voorbije dagen al fors ingekrompen en het is de bedoeling dat er tegen 24 maart nog maar 5 procent van het oorspronkelijke vliegprogramma wordt uitgevoerd.

Daarbij zullen ongeveer 700 van de in totaal 763 vliegtuigen in de vloot aan de grond worden gehouden. Op de luchthavens van de maatschappijen is vaak niet genoeg plaats om deze allemaal te parkeren en moet er gekeken worden naar andere luchthavens.

Zo heeft Lufthansa al een aanzienlijk aantal toestellen geparkeerd op verschillende luchthavens in Duitsland maar ook op andere plekken in de wereld zoals op luchthavens waar toestellen stonden voor onderhoud en nu niet terugkeren naar hun thuisbasis. Op basis van onze cijfers (exclusief toestellen die in onderhoud zijn) gaat het momenteel om volgende locaties:

Frankfurt: 52

München: 32

Berlijn SXF: 24

Shannon: 8

Düsseldorf: 5

Suttgart: 3

Keulen: 3

Vilnius: 2

Bratislava: 1

Peking: 1

Hamburg: 1

Lufthansa heeft al een deel van haar vloot overgevlogen naar de ongeopende Brandenburg airport in Berlijn.

De toestellen van SWISS staan momenteel nog allemaal in Zürich en Genève, maar om plaats te maken gaat SWISS tot 24 van haar toestellen overvliegen naar de luchthaven van Dübendorf in Zwitserland.

Voor Austrian Airlines staat de hele vloot in Wenen met uitzondering van 2 toestellen in Graz en de toestellen die in onderhoud zijn in onder andere Bratislava en Tallinn.

In Brussel staan er momenteel al 30 toestellen van Brussels Airlines aan de grond die niet meer vliegen. De komende dagen zal dat aantal verder stijgen. Er staan ook 2 A330’s voor onderhoud in Amman en 1 A319 in Boedapest.

Het aan de grond houden van vliegtuigen zorgt op groepsniveau meteen voor een kostenbesparing van 60 procent. Brandstofkosten zijn goed voor een kwart van alle kosten.