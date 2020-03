Cathay Pacific reduceert capaciteit naar 4 procent tot einde mei

Cathay Pacific gaat haar capaciteit voor april en mei reduceren naar slechts 4 procent van het normale niveau. Net zoals velen heeft de maatschappij geen andere keuze.

De lijdensweg van Cathay Pacific is nog niet in zicht. Het voorbije jaar is de maatschappij extreem hard getroffen geweest door eerst de onrusten in Hong Kong, dan de COVID-19-uitbraak in China en nu ook door de uitbraak in Europa en Noord-Amerika.

In april en mei zal de maatschappij haar normale capaciteit reduceren met 96 procent. Cathay Pacific vlieg enkel drie keer per week naar 12 internationale bestemmingen (Londen Heathrow, Los Angeles, Vancouver, Tokio, Taipei, New Delhi, Bangkok, Jakarta, Manilla, Ho Chi Minh City, Singapore en Sydney) en Cathay Dragon vliegt drie keer per week naar drie steden in China (Peking en Shanghai) en Maleisië (Kuala Lumpur).