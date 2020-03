Air Belgium voert repatriëringsvluchten uit naar Senegal en Gambia

Vandaag voert Air Belgium twee repatriëringsvluchten naar Afrika uit. De vluchten die voor de overheid worden uitgevoerd komen vanavond vanuit Dakar en Banjul aan in Brussel.

Het toestel OO-ABD is momenteel al onderweg naar Dakar in Senegal en zal vanavond om 20:30 in Brussel landen. Een andere A340 van de maatschappij, OO-ABB, vertrekt ook vandaag naar Banjul in Gambia. Dat toestel is vanavond om 22:00 voorzien in Brussel.

Het zijn de eerste repatriëringsvluchten van Air Belgium naar west-Afrika. Zowel Brussels Airlines en TUI fly vliegen beide vanuit Brussel naar Banjul. Brussels Airlines vliegt als enige ook naar Dakar.