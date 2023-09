Air Belgium hoopt op vernieuwde kans, kijkt naar nieuwe Chinese investeerder

Air Belgium moet terugkeren naar onderdelen van het business model die de maatschappij vers geld kunnen opleveren en daarmee ook een toekomst kunnen geven. De jarenlange pogingen om eigen lijnvluchten van de grond te krijgen hebben de maatschappij met een financiële kater opgezadeld. Een mogelijks nieuwe Chinese investeerder moet het vernieuwde business model verder leven inblazen, maar ook zonder die investeerder gelooft de maatschappij erin nog niet te zijn uitgespeeld.

Air Belgium hoopt begin volgende week een positieve uitspraak te verkrijgen van de handelsrechtbank. Die zal moeten beslissen of de maatschappij verder mag blijven opereren met haar vernieuwde plannen nu de maatschappij na jarenlang proberen de operaties met haar eigen passagiersvluchten in de prullenmand gooit. Hoewel de maatschappij er zelf bleef in geloven dat ze met nog iets meer tijd op de teller haar lijnvluchten eindelijk structureel rendabel zou kunnen krijgen, beslisten de aandeelhouders daar anders over. Vooral de grootste aandeelhouder van de maatschappij, het Chinese Hongyuan waarvoor Air Belgium vrachtvluchten uitvoert, wou geen geld meer zien verdwijnen naar deze verlieslatende post.

De focus moet nu volledig gaan liggen op vrachtvluchten en ACMI-vluchten met passagierstoestellen voor andere luchtvaartmaatschappijen. Pre-corona kon de maatschappij daar goed geld aan verdienen. In het jaar 2019, toen de maatschappij in het begin van dat jaar haar vluchten tussen Charleroi en Hong Kong staakte en pas op het einde van het jaar haar vluchten opstartte richting de Franse Antillen, kon de maatschappij meer dan 5,3 miljoen euro winst maken. Dat was de eerste en tevens ook de laatste keer dat ze hierin slaagde. Nu moet ACMI naast de vrachtvluchten opnieuw een belangrijke activiteit worden.

Momenteel vliegt Air Belgium nog tot en met 15 november met een A330-900 voor British Airways op de route tussen Londen en Chicago. Nog voor de afloop van dat contract is er al een volgend getekend met het Poolse LOT. Vanaf eind oktober tot eind maart zal Air Belgium ook een A330-900 naar Warschau sturen om van daaruit zes keer per week te gaan vliegen tussen Warschau en New York JFK. De bedoeling is dat de huidige passagiersvloot van 2 A330-900’s en 2 A330-200’s behouden blijft en zal worden ingezet bij andere luchtvaartmaatschappijen. Dat de toestellen soms langere periodes aan de grond staan, zoals momenteel het geval is, is niet meteen een rechtstreekse verliespost voor de maatschappij. Het vliegtuig kost enkel maar geld wanneer het vliegt. Dat soort contract wordt voor passagiersvliegtuigen niet vaak gebruikt, maar bestaat dus wel. Daarmee haalt men het financiële risico van zo’n lease wat naar beneden omdat er geen geld wordt verbrandt als het toestel aan de grond staat, maar daartegenover staat wel dat de kostprijs om met het toestel te vliegen normaliter hoger ligt dan wanneer zo’n toestel met een vast bedrag wordt geleased en waarbij de maatschappij probeert het toestel zoveel mogelijk vluchten te laten doen.

Ook de vrachtvloot wilt Air Belgium volledig behouden. Daarmee vliegt ze nu vooral voor mede-eigenaar Hongyuan, maar leaset ze de toestellen ook uit aan bijvoorbeeld CMA-CGM of zoals eerder al gebeurd is aan DHL. En die vrachtbusiness moet nu nog belangrijker worden. De maatschappij kijkt momenteel naar een tweede Chinese investeerder, het gaat om Sichuan Airlines, die via nieuwe constructies mee zou stappen in het Air Belgium-verhaal. Sichuan Airlines Cargo vliegt sinds de eerste helft van 2019 tussen China en Brussel. Vooraleer er echter sprake kan zijn van een participatie van Sichuan Airlines moeten er wel nog enkele hindernissen overwonnen worden, maar zelfs zonder een nieuwe Chinese investeerder zou het nieuwe plan van Air Belgium solide genoeg moeten zijn om een eventueel faillissement of stopzetting te vermijden. Het wordt afwachten of ook de rechtbank erin gelooft.

Air Belgium-CEO Niky Terzakis wou met Air Belgium een nieuwe echte Belgische luchtvaartmaatschappij oprichten en daarbij nieuwe langeafstandsverbindingen openen. Met onder andere miljoenen investeringsgeld van Wallonië via een investeringsvehikel werd echter van in het begin al de pijnlijke keuze gemaakt om vanuit Charleroi te gaan vliegen, want die luchthaven zou binnenkort haar landingsbaan met 650 meter verlengen waardoor volgeladen langeafstandsvluchten vanuit Charleroi mogelijk zouden worden. De markt was er helaas niet en al snel sneuvelde de verbinding. Ook de latere vluchten naar Guadeloupe en Martinique bleken niet levensvatbaar. Wanneer Air Belgium eindelijk inziet dat langeafstandsvluchten vanuit Charleroi financiële zelfmoord zijn, zijn er al ettelijke miljoenen verspeeld. Uiteindelijk krijgt Brussels Airport in 2021 de hoofdrol in het netwerk van Air Belgium met vluchten naar Mauritius en veel later ook naar Zuid-Afrika. Die zouden op termijn structureel rendabel moeten worden, maar die tijd heeft de maatschappij helaas niet meer. De aandeelhouders hebben er genoeg van. Terzakis heeft als voormalig bestuurder bij TNT Airways tonnen ervaring in de vrachtbusiness, en laat dat nu net de business zijn waar Air Belgium zich na jaren eindelijk echt volledig op wil focussen.