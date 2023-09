Air Belgium stopt met eigen passagiersvluchten door financiële problemen

Air Belgium stopt met het uitvoeren van eigen passagiersvluchten. Dat werd vandaag door de maatschappij medegedeeld. De vrachtvluchten en de vluchten voor andere maatschappijen blijven voorlopig wel doorgaan. Met de stopzetting verliest Brussels Airport verbindingen naar Zuid-Afrika en Mauritius. Air Belgium start een procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP) door een minnelijk akkoord op om de voortzetting van het bedrijf te kunnen garanderen.

Air Belgium stopt met haar passagiersvluchten naar Johannesburg/Kaapstad en Mauritius. Dat werd vandaag intern aan het personeel bekendgemaakt en zopas ook officieel. De passagiersvluchten zijn nog steeds chronisch verlieslatend en om het bedrijf uit de financiële problemen te halen worden die stopgezet. De maatschappij blijft voorlopig wel verder actief op de vrachtmarkt en de ACMI-markt. Zo vliegt Air Belgium vrachtvluchten voor de Hongyuan Group en vliegt ze ook nog steeds voor CMA-CGM. Verder vliegt Air Belgium momenteel ook voor British Airways op de Londen Heathrow-Chicago route met één van haar twee A330-900’s.

“Air Belgium heeft bij de ondernemingsrechtbank een verzoek ingediend om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen,” staat er in de officiële communicatie. “De rechtbank zal het verzoek van Air Belgium de komende dagen onderzoeken. Als de rechtbank het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie inwilligt, kan de onderneming overeenkomsten sluiten met haar schuldeisers om de schulden te verminderen. Zulke akkoorden kunnen onderhandelingen omvatten over gunstiger voorwaarden, een gedeeltelijke vermindering van bestaande schulden en het uitstel van interesten. De procedure heeft ook tot doel de activiteiten van de onderneming te reorganiseren: onrendabele activiteiten die geen vooruitzicht op levensvatbaarheid bieden zullen worden overgedragen of, indien nodig, stopgezet.”

“Alle vluchten gepland vóór 3 oktober 2023 blijven verzekerd, de retourvluchten zullen door Air Belgium zelf worden verzorgd of via andere luchtvaartmaatschappijen,” luidt het verder. “Vluchten die na 3 oktober 2023 zijn gepland en al zijn betaald door de reizigers, zouden worden geannuleerd en met voorrang worden terugbetaald in het kader van de procedure. “

De vluchten naar Mauritius en Zuid-Afrika werden de laatste tijd exclusief uitgevoerd door haar 2 A330-200’s. Een van de twee A330-900’s vliegt namelijk voor British Airways en de andere staat al enkele weken met een technisch probleem aan de grond in Brussel.

Aan de vrachtzijde vliegt Air Belgium momenteel nog met 1 A330-200F en 2 B747-8F’s voor Hongyuang Group en met 1 A330-200F voor CMA CGM. Een derde A330-200 Freighter staat al voor langere tijd geparkeerd in Oostende. Een derde B747-8F is deze zomer naar de Mojave-woestijn overgevlogen waar het toestel sindsdien staat geparkeerd. Voordien stond de Boeing maandenlang geparkeerd in Brussel en is het toestel nooit gebruikt geweest voor de vrachtoperaties.