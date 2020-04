Brussels Airlines geland met A330 vanuit Lubumbashi

Vanmorgen is een repatriëringsvlucht geland van Brussels Airlines vanuit Lubumbashi via Kinshasa. De binnenlandse vlucht werd op poten gezet om de Belgen in het zuiden van de Democratische Republiek Congo (DRC) te evacueren.

Gisteren heeft Brussels Airlines voor de Belgische overheid een vlucht uitgevoerd tussen België en Lubumbashi via Kinshasa. De A330-300 was op 1 april naar Kinshasa gevlogen waarna het gisterennamiddag de binnenlandse vlucht Kinshasa-Lubumbashi-Kinshasa uitvoerde om Belgen uit het uiterste zuiden van het land te evacueren. Vanuit Kinshasa stapten dan andere Belgen op richting Brussel.

Het ongewone zicht van een Brussels Airlines A330 in Lubumbashi. Foto door: Consulate General of Belgium in Lubumbashi

Lubumbashi is de tweede grootste stad van de DRC en is een belangrijk gebied voor de Congolese mijnindustrie. Brussels Airlines heeft met dochter Korongo een tijd een basis gehad in Lubumbashi vanwaaruit ze als enige naar internationale standaarden veilige luchtvaartmaatschappij vluchten uitvoerde binnen de DRC en naar Zuid-Afrika.