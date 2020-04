KLM opnieuw met B747’s de lucht in voor vrachtoperaties

Hoewel KLM eind maart de laatste passagiersvlucht met haar B747 uitvoerde, komen de toestellen nu terug in dienst om een luchtbrug op poten te zetten voor vrachtvervoer tussen Nederland en China.

De B747-400M’s (de combi-versie waarbij zowel passagiers als vracht op het bovendek kunnen worden geladen) van KLM zullen vanaf volgende week terug in dienst worden genomen. Deze keer niet voor passagiers maar om vrachtdiensten mee uit te voeren.

KLM zet in samenwerking met Philips en de Nederlandse overheid een vracht luchtbrug op poten tussen Amsterdam en China. Vanaf 13 april zal KLM voor een periode van 6 tot 8 weken met de B747 combi 2 keer per week naar Peking en 3 keer per week naar Shanghai vliegen. Daarbij zullen 2 B747’s terug in dienst worden genomen.

Met de full freighter B747’s die KLM nog heeft van Martinair zal ze naar andere bestemmingen blijven vliegen in Amerika en Afrika.