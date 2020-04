Norwegian houdt wellicht Europese en langeafstandsvloot tot april 2021 aan de grond

Norwegian gaat haar Europese en langeafstandsvloot tot vermoedelijk april 2021 aan de grond houden. Momenteel voert ze enkel binnenlandse vluchten uit in Noorwegen. De maatschappij doet dit om zo de crisis hopelijk te kunnen overleven en volgend jaar met een geherstructureerde Norwegian te beginnen.

Van de 168 vliegtuigen in de vloot van Norwegian vliegen er momenteel nog maar 7. De maatschappij voert nog een zeer beperkt binnenlands netwerk uit dat wordt betaald door de Noorse overheid. Vandaag heeft Norwegian op een presentatie voor haar investeerders de plannen uit de doeken gedaan hoe de maatschappij financieel de crisis probeert te overleven en hoe de maatschappij geleidelijk aan kan opstarten met winstgevendheid.

Concreeet gaat de maatschappij er van uit dat ze al haar resterende 161 vliegtuigen tot april 2021 aan de grond houdt. Vanaf april 2021 tot januari 2022 zal Norwegian dan langzaamaan herstellen en routes toevoegen om zo tot op een normaal niveau te komen in 2022.

Het Norwegian na de coronacrisis zal er wel kleiner uitzien. De maatschappij verwacht een vijftigtal toestellen weg te doen om zo uit te komen op een vloot van 110 tot 120 vliegtuigen.

Er is ook een plan voor moest het herstel van de luchtvaart sneller gebeuren dan nu verwacht. In dat geval plant Norwegian een zeer beperkte opstart in het derde kwartaal van dit jaar waarbij dan in het derde kwartaal van 2021 de normale capaciteit zal worden bereikt.

Net zoals zo goed als alle Europese maatschappijen kampt Norwegian met cashproblemen. Een eerste deel steun van de overheid is al uitbetaald, maar tegen midden mei moet het volledige pakket worden goedgekeurd om niet zonder cash te geraken. Dat pakket omvat zo’n 261 miljoen euro waarmee de maatschappij al verwacht 2020 mee te kunnen uitdoen. Nadien sluit Norwegian niet uit dat er meer geld zal nodig zijn. Norwegian verwacht vanaf juli nog zo’n 26 tot 43 miljoen euro per maand te verliezen.

Momenteel zijn er nog 200 mensen in dienst van Norwegian en zijn de resterende 7.650 werknemers tijdelijk werkloos. Eerder deze maand maakte het bedrijf al bekend dat haar andere personeelsleden die tewerk werden gesteld in dochterondernemingen en contractagentschappen hun job verliezen. Het ging daarbij al om 4.705 personeelsleden.