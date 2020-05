Ryanair verwacht tot 3.000 jobs te verliezen en sluiting van basissen

Ryanair heeft in een update vandaag laten weten wat haar vooruitzichten zijn. Die zijn uiteraard niet rooskleurig. De maatschappij verwacht een herstel ten vroegste in 2022 en gaat daarom herstructureren met tot 3.000 jobs minder en de sluiting van verschillende basissen.

In het tweede kwartaal (juli-september) verwacht Ryanair momenteel maximaal 50 procent van haar normaal aantal passagiers te vervoeren. Het passagiers niveau van het voorbije jaar zal volgens Ryanair ten vroegste pas in 2022 worden bereikt. Daarom bekijkt Ryanair hoe ze zichzelf kan herstructureren om deze crisis aan te gaan.

Ryanair is al in gesprekken met zowel Boeing als de leasingmaatschappijen van Laudamotion om de levering van nieuwe B737 MAX en A320’s de komende 24 maanden uit te stellen. Ryanair gaat ook snijden in haar netwerk en aantal mensen die voor Ryanair werken. Daarbij zouden er tot 3.000 jobs, vooral piloten en cabinepersoneel, verdwijnen. Daarbovenop zullen er ook verschillende basissen worden gesloten en zal er worden bekeken om loonverminderingen in te voeren.

Ryanair zal ook de staatssteun voor de Europese luchtvaartmaatschappijen aanvechten. Ryanair vindt dat die de vrije markt voor vele jaren zal verstoren. Ze vraagt om niet-discriminerende maatregelen die van toepassing zijn op alle luchtvaartmaatschappijen en niet enkel de nationale.