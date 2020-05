Luchthaven Wenen biedt testen COVID-19 aan om quarantaine te vermijden

Vanaf maandag kunnen passagiers die aankomen op de luchthaven van Wenen zich laten testen op COVID-19. Als die test negatief is zijn ze vrijgesteld van de 14 dagen quarantaine die door de overheid is opgelegd. De kosten vallen wel op kosten van de passagier.

Vanaf nu hoeven passagiers die landen op de luchthaven van Wenen niet meer voor 14 dagen in quarantaine als ze kunnen aantonen dat ze negatief testen op COVID-19. Dat kan op twee manieren: ofwel door een medisch certificaat van een test die al is uitgevoerd van maximum 4 dagen oud of door middel van een test die ter plaatse in Wenen wordt uitgevoerd.

De resultaten van de test die op de luchthaven worden uitgevoerd, zijn binnen 2 tot 3 uur beschikbaar. De testen worden uitgevoerd door een privaat bedrijf en kosten dan ook geld. Een test kost 190 euro en moet worden betaald door de passagier.

Het vliegverkeer op de luchthaven van Wenen komt zeer langzaamaan terug op gang. Momenteel zijn er vluchten naar Doha, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Lissabon, Minsk en Sofia.