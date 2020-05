Oostendse Aerocircular neemt portaalzaag in gebruik voor ontmanteling A320

Het Oostendse Aerocircular heeft vandaag de grootste portaalzaag ter wereld in gebruik genomen bij de ontmanteling van een ex-Germanwings A320. Aerocircular heeft hiervoor samengewerkt met Hilti, dat professioneel gereedschap voor bedrijven maakt.

Met de nieuwe op maat gemaakte portaalzaag kan Aerocircular op de luchthaven van Oostende rompen van vliegtuigen zoals de A320 en B737 doorsnijden. Vandaag was de primeur voor een oude A320 van Germanwings, een Lufthansa-dochter. De portaalzaag is in Vlaanderen gebouwd.

Aerocircular focust zich op een duurzame herbestemming van de onderdelen van de vliegtuigen. Ze worden dus niet alleen ontmanteld voor wisselstukken. De onderdelen zullen in grotendeels intacte onderdelen vervoerd worden naar de afnemer. Zo kan bijvoorbeeld het voorste deel van het toestel gebruikt worden als cockpit voor een vluchtsimulator.

Foto: Aerocircular

Foto: Aerocircular

Deze zomer opent een tweede vestiging van Aerocircular in Arizona. Volgend jaar komt er ook één in het Midden-Oosten.